Психолог рассказала, что делать, если ребенок отказывается идти в школу

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

День знаний может оказаться для первоклассника совсем не праздничным днем. О том, что делать, если ребенок вернулся из школы в слезах и заявляет, что никогда туда больше не пойдет, рассказала детский психолог Яна Лейкина.

Она пояснила, что родителям нужно дать ребенку возможность выплеснуть свои эмоции.

— Не надо сразу расспрашивать, что случилось. Надо дать возможность ребенку выплакать эти слезы. В этот момент надо побыть с ним рядом, обнять, напоить его чаем, переключить его внимание. То есть ребенок должен выразить свои чувства, и для этого должны быть созданы условия, — пояснила она в комментарии «Радио 1».

После этого можно узнать у ребенка, что же все-таки произошло. Кроме того, стоит обратиться к учительнице и попросить ее прокомментировать происходящее.

Она добавила, что на ребенка не надо давить, лучше объяснить, что испугаться может любой. Но можно научиться преодолевать испуг, победить его.

Этот учебный год будет отличаться большим количеством изменений, о которых узнала «Вечерняя Москва».