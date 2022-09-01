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Эксперт рассказала, как избежать конфликтов в коллективе

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт рассказала, как избежать конфликтов в коллективе
Фото: shutterstock

Коуч, медиатор конфликтов Ольга Абрамова рассказала, как распознать конфликт в коллективе и предотвратить его.

По мнению эксперта, устранить конфликтные ситуации позволит ряд простых действий. Для начала необходимо провести анонимный опрос сотрудников.

— Опрос может содержать до десяти актуальных вопросов с выбором ответа и поле для открытых комментариев. Спрашиваем по два или три вопроса на климат, конфликтность, слаженность команд, что хотелось бы улучшить, — пояснила эксперт в комментарии ФАН.

Затем, по словам коуча, следует подвести итоги опроса, выработать план действий по улучшению климата.

Например, можно предложить коллегам поговорить друг с другом. Так можно подтолкнуть сотрудников разрешить конфликт без внешнего участия. Руководству стоит выступить в роли посредника в решении проблемной ситуации.

До этого психолог Валерий Соколюк дал советы, как избежать конфликтов в школьных классах.

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