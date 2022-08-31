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Психолог дал советы, как избежать конфликтов в школьных классах

Ирина Игнатенко
Общество
Психолог дал советы, как избежать конфликтов в школьных классах
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Для детей и учителей начало учебного года — это стрессовый период. Об этом рассказал психолог-конфликтолог, семейный психолог Валерий Соколюк.

Он отметил, что в этот период учителям и родителям не стоит быть очень требовательными, все правила следует вводить постепенно, так же постепенно входить в ритм работы.

Он добавил, что в начале учебного года важно обратить внимание на сплочение коллектива.

— Это важнее, чем успеваемость и прочее. Коллектив — это самое важное, особенно в средних и старших классах школы. Помочь могут коллективный тимбилдинг, игры, которые можно проводить всем вместе, — пояснил Соколюк в комментарии «Радио 1».

Он подчеркнул, что все происходящее в классе — это ответственность учителя и ему важно выступать в качестве медиатора и старшего товарища.

Каждый третий россиянин во взрослой жизни испытывает последствия психологических травм, полученных в школе. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом по управлению здоровьем Budu. На самооценке 80 процентов респондентов сказались конфликтные ситуации, связанные с учителями, передает Life.ru.

В связи с новыми санитарными требованиями с этого учебного года в российских школах вводится запрет на использование смартфонов. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в среду, 31 августа.

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