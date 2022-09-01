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Американский полковник усомнился в возможности Киева вернуть территории

Василий Плиткин
В мире
Американский полковник усомнился в возможности Киева вернуть территории
Фото: whitehouse

Экс-советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Украина не имеет возможности вернуть прежние границы, и правительство США такое положение дел абсолютно устраивает. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom в четверг, 1 сентября.

По мнению Макгрегора, США всегда преследовали собственные интересы, а первоначальная цель Вашингтона заключалась в стремлении «навредить России», из-за чего Киев оказался в затруднительном положении.

Если Украина пожелает урегулировать конфликт мирным путем, то США в таком случае не позволят им этого сделать, передает РИА Новости.

— Россия правильно считает, что США стоят за всем. <…> Вашингтон стоит за Зеленским. Вашингтон говорит Зеленскому продолжать сражаться, — подчеркнул Макгрегор.

Недавно глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил о попытках Запада заставить мировые государства изменить свое мнение о РФ. Министр отметил, что речь идет именно об изменении, поскольку подавляющее большинство государств «считают оправданным» отношение РФ к многолетнему игнорированию Западом законных интересов государства.

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