«Над их заявлениями можно смеяться»: как влияет на мир безграмотность западных политиков

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Современные политики стран Запада плохо разбираются в истории других стран, из-за чего совершают критические ошибки. Такая тенденция способна привести к тому, что со временем в мире поменяются центры влияния. Об этом «Вечерней Москве» рассказал политолог Юрий Светов.

Собеседник «ВМ» отметил, что западные политические деятели нередко допускают странные заявления.

— Я сомневаюсь в политической образованности многих западных политиков. Над их заявлениями, конечно, можно смеяться. Но когда высокопоставленный западный политик, обвиняя в разных грехах Россию, не знает, что Воронежская область — ее часть, это заставляет предполагать, что многие их решения связаны с незнанием истории стран, географического положения и т. д., — предположил специалист.

По мнению эксперта, нынешним западным политикам незнакомы те вещи, которые были понятны для поколения политиков вроде Черчилля, Рузвельта или де Голля. Создается впечатление, что «они играют в компьютерные игры и потом переносят это в реальный мир», заметил собеседник «ВМ».

Такое поведение политиков Запада не может не влиять на ситуацию в мире, подчеркнул Светов.

— Это влияет на мир в том смысле, что все больше утрачивается роль Европы в мировой политике. Все больше других мест в мире, где люди понимают: им нужно заниматься своими проблемами самим. В том числе контактировать с США и Россией напрямую, а не через Евросоюз. Парадокс в чем: например, в Африке много государств, которые начинают развиваться. Но у них отношения идут через прежние империи, колониями которых они были. У них приходит понимание, что так дальше нельзя, — объяснил политолог.

Созданный американцами AUKUS (трехсторонний альянс США, Великобритании и Австралии — прим. «ВМ») говорит о перемещении точек влияния в другие регионы, уверен Светов. Однако насколько люди там будут взвешенно действовать — непонятно, ведь эти регионы тоже имеют свою историю.

Политическая безграмотность западных политиков способна привести к значительному переформатированию центров влияния по всему миру, подчеркнул собеседник «ВМ».

— В этом плане все потуги Великобритании, претендующей на звание начальника над Европой и посредника с бывшими колониями, окажутся несостоятельными. Все-таки Индия и Китай, в какой-то мере Австралия (потому что отдельный континент), Южная Африка, Бразилия, Аргентина будут примерять на себя роль центров влияния и объединять вокруг себя близлежащие государства, — заключил Светов.

Обозреватель издания Spiked Фрэнк Фуреди обвинил западных лидеров в геополитической безграмотности. По его словам, американские и европейские политики абсолютно не готовы к новой эпохе соперничества между великими державами. Хорошим примером этого является поспешный вывод американских войск из Афганистана и нашумевший визит Нэнси Пелоси на Тайвань.