Движение на Калужском шоссе восстановили после ДТП

Движение на Калужском шоссе восстановлено после ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 1 сентября.
Теперь на 46-м километре шоссе в сторону МКАД можно поехать по двум полосам, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Авария, о которой идет речь, произошла в 13:25 в четверг, 1 сентября. В результате столкновения с грузовиком автобус загорелся. Все пассажиры успели эвакуироваться. Двоим из них потребовалась медицинская помощь. Пострадали 58-летний мужчина и 41-летняя женщина.
Момент столкновения попал в объектив видеорегистратора.