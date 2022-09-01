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Движение на Калужском шоссе восстановили после ДТП

Степан Жирнов
Происшествия
Движение на Калужском шоссе восстановили после ДТП
Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы
Россия, Москва, поселение Краснопахорское, Калужское шоссе, 46-й километр Карта всех событий

Движение на Калужском шоссе восстановлено после ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 1 сентября.

Теперь на 46-м километре шоссе в сторону МКАД можно поехать по двум полосам, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Авария, о которой идет речь, произошла в 13:25 в четверг, 1 сентября. В результате столкновения с грузовиком автобус загорелся. Все пассажиры успели эвакуироваться. Двоим из них потребовалась медицинская помощь. Пострадали 58-летний мужчина и 41-летняя женщина.

Момент столкновения попал в объектив видеорегистратора.

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