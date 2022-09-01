«Восемь лет ее вели»: Путин обвинил Украину в войне против соотечественников

Фото: Администрация президента РФ

Украина в течение восьми лет вела войну против своих соотечественников. Такое заявление сделал в четверг, 1 сентября, президент России Владимир Путин.

— Восемь лет ее (войну — прим. «ВМ») вели. И наша задача, наша миссия, миссия наших солдат, о которых вы упомянули, ополченцев Донбасса эту войну прекратить, защитить людей и, конечно, защитить саму Россию, потому что на территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране, — заметил глава государства.

Путин подчеркнул, что Киев после событий 2014 года фактически начал войну против жителей Донбасса и Крыма. Однако все равно говорят о «какой-то» агрессии со стороны России.

Об этом глава государства рассказал российским школьникам на открытом уроке «Разговор о важном» в Калининграде, передает РИА Новости.

Путин проводит в Калининграде открытый урок, на котором общается со школьниками и участниками нового молодежного движения. После этого российский президент проведет первое очное заседание членов Наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи.

Накануне бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Штаты ответственны за происходящее на Украине, так как именно они диктуют Киеву план действий. Он добавил, что Белый дом намеренно препятствует мирному урегулированию ситуации.