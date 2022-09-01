Награждение лауреатов XI конкурса «Ревизор» пройдет 5 сентября в Москве

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Награждение лауреатов и финалистов XI конкурса профессионального мастерства «Ревизор» пройдет 5 сентября в амфитеатре Гостинного двора. Об этом в четверг, 1 сентября сообщили в пресс-службе столичного департамента массовой информации и рекламы.

Отмечается, что в 2022 году обновился, состав организаторов конкурса, в него вошла Ассоциация союзов писателей и издателей. Новый сезон конкурса проходил по 14 номинациям.

Как отметила главный редактор журнала «Книжная индустрия» Светлана Зорина, конкурс сделал многое для открытости рынка и предложил максимально объективные критерии для оценки номинантов. Она добавила, что в текущем году в интернет-голосовании приняло участие рекордное количество — 56 тысяч человек.

Председатель Ассоциации союзов писателей и издателей Сергей Шаргунов подчеркнул, что за 11 лет «Ревизор» сделал множество открытий. Во многом благодаря этому конкурсу появилось ощущение единого российского книжного пространства — от Камчатки до Калининграда.

До этого стало известно, что форум «Информационная и кибербезопасность России» пройдет в столице с 4 по 14 октября.