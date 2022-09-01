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Экс-чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина во второй раз стала мамой в 46 лет

Василий Плиткин
Общество
Экс-чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина во второй раз стала мамой в 46 лет
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Бывшая чемпионка мира по боксу 46-летняя Наталья Рагозина стала мамой во второй раз, она родила девочку. Об этом сама спортсменка написала на своей странице в соцсети в четверг, 1 сентября.

— Добро пожаловать в семью! Знакомьтесь, Анастасия Вадимовна! 01.09.2022 г. Родилась наша девочка в час ночи! Спасибо, Господи, за все! Спасибо Пресвятой Богородице, — приводит слова Рагозиной «Пятый канал».

У Рагозиной уже есть взрослый 21-летний сын от брака с мастером спорта по рукопашному бою Михаилом Колпаковым.

В ноябре 2020 года сообщалось о конфликтной ситуации на борту самолета, в которой оказалась Рагозина. Спортсменка отказалась надевать медицинскую маску из-за невежливого отношения сотрудников авиакомпании.

Недавно стало известно, что сразу две старшие дочери российского актера Ивана Охлобыстина сообщили о беременности. В соцсетях Анфисы и Евдокии появились снимки с округлившимися животами.

В начале августа актер Дмитрий Нагиев проговорился в интервью, что стал дедушкой. Никаких подробностей о ребенке пока неизвестно. В соцсетях сын актера Кирилл не делится информацией о личной жизни.

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