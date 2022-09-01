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Shell отказалась участвовать в нефтегазовом проекте «Сахалин-2»

Евгений Белоусов
В мире
Shell отказалась участвовать в нефтегазовом проекте «Сахалин-2»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Англо-нидерландская энергетическая Shell не будет участвовать в российском операторе «Сахалина-2». Она уведомила об этом правительство и партнеров по проекту. Об этом в четверг, 1 сентября, сообщили в пресс-службе компании.

— Мы уведомили правительство России и наших партнеров из Sakhalin Energy Investment Company о том, что мы не будем приобретать долю в новом операторе и оставляем за собой все наши законные права, — говорится в сообщении.

Компания также отмечает, что у них есть контракт на поставку СПГ с проекта, передает «РИА Новости».

До этого сообщалось, что японское правительство попросило компании Mitsui и Mitsubishi согласиться на участие в нефтегазовом проекте «Сахалин-2». По словам министра экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуды, объект имеет особую значимость для стабильного обеспечения страны энергией.

30 августа правительство России разрешило передать японской компании Mitsui долю в размере 12,5 процента в новом операторе проекта «Сахалин-2». Согласно распоряжению, доля в ООО будет передана компании MIT SEL Investment. «Сахалинская Энергия» в скором времени подготовит все необходимые для передачи документы.

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