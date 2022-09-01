«Полная ликвидация государственности»: Аксенов раскрыл будущее Украины

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Завершение специальной военной операции России на Украине — только начало. В будущем возможна полная ликвидация украинской государственности. Такое мнение высказал в четверг, 1 сентября, глава Крыма Сергей Аксенов.

— Украина в границах 1991 года больше существовать не будет, можно это назвать как угодно, наверное, полная ликвидация украинской государственности. При этом то, что останется после капитуляции украинских властей, конечно, будет взято в оборот странами НАТО, — заявил он.

По словам главы Крыма, страны альянса вряд ли прекратят свою агрессивную политику. Однако на той территории, которая останется под контролем Киева, будет создан враждебный к России анклав.

Уже после окончания специальной операции Москве еще придется постоянно быть готовой к агрессии со стороны этого анклава, заявил Аксенов в эфире крымского телеканала «Миллет».

30 августа журналист Харлан Ульман в издании The Hill заявил, что только проведение переговоров между Москвой и Киевом позволит остановить боевые действия и сохранить Украину как независимое государство.

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что украинские власти должны начать переговоры с Россией и заняться поиском компромиссных решений. Тем не менее он оценил решения Зеленского с начала спецоперации как «правильные».