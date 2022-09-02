Несколько мощных взрывов прогремели в Мелитополе

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Около пяти сильных взрывов произошли в городе Мелитополь, расположенном в Запорожской области Украины, передают в пятницу, 2 сентября, журналисты с места событий.

По предварительной информации ТАСС, в населенном пункте сработала система противовоздушной обороны (ПВО). По данным местных новостных агентств, взрывы произошли в северо-западной части города.

Причины взрывов на данный момент остается неизвестной. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

До этого еще пять взрывов в Мелитополе прогремели днем в понедельник, 29 августа. Как уточняется, примерно в 17:00 по московскому времени в городе прогремело пять взрывов. Звуки раздавались неподалеку от местного кинотеатра «Победа», расположенного к северу от центра города.

В этот же день сообщалось, что ВСУ пробили крышу хранилища ядерного топлива Запорожской атомной электростанции.