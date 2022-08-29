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Пять взрывов прогремели в Мелитополе

Елена Самойлова

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Пять взрывов прогремели в Мелитополе
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Звуки взрывов раздались в Мелитополе. Об этом в понедельник, 28 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Как уточняется, примерно в 17:00 по московскому времени в городе прогремело пять взрывов. Звуки раздавались около кинотеатра «Победа», расположенного к северу от центра города, передает агентство.

В этот же день сообщалось, что ВСУ пробили крышу хранилища ядерного топлива Запорожской атомной электростанции.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил, что миссия МАГАТЭ уже сформирована и направляется на Запорожскую АЭС, она прибудет туда на следующей неделе. По его словам, отправка миссии агентства обусловлена необходимостью «защитить безопасность Украины и крупнейшего ядерного объекта Европы».

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что гипотетическое посещение Запорожской АЭС международными специалистами по атомной энергии не приведет к существенному изменению ситуации с обстрелами станции. Кроме того, Украина будет стараться не дать этому визиту состояться.

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