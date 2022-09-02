Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Пугачева лично отвела детей в школу 1 сентября

Егор Провоторов
Общество
Пугачева лично отвела детей в школу 1 сентября
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Российская певица Алла Пугачева сопровождала своих детей Гарри и Лизу на школьной линейке. Знаменитость была в прекрасном расположении духа и увлеченно снимала происходящее, передают журналисты.

Дети знаменитой пары Пугачева и Галкин обучаются в элитной гимназии, расположенной в Одинцовском районе Московской области. После торжественного мероприятия исполнительница выложила в социальных сетях видеоролик с торжества, пишет портал StarHit.

При этом возлюбленный Примадонны Максим Галкин не остался в стороне от происходящего. В своем блоге юморист написал, что Алла Пугачева самостоятельно отвела Лизу и Гарри в учебное заведение.

Накануне телеведущий Владимир Соловьев призвал знаменитую российскую певицу раскрыть все свои гонорары, полученные в девяностые. Он напомнил, что Пугачева выступала в том числе и перед многочисленными политиками, представляющими разные силы.

Впервые Соловьев обрушился с критикой на Примадонну 30 августа. По его мнению, российский народ уже выразил свое мнение о знаменитости.

Алла Пугачева Дети 1 сентября Школы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

У «поуехавших» деньги закончились: беглые звезды потянулись в Россию

Александр Молотков
Александр Молотков

Новые школьные традиции

Валерий Грибакин
Валерий Грибакин

Учебный год будет безопасным

Лев Николаев
Лев Николаев

Вся русская красота на одной земле

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто виноват?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Все мнения
О проекте