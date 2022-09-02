Пугачева лично отвела детей в школу 1 сентября

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Российская певица Алла Пугачева сопровождала своих детей Гарри и Лизу на школьной линейке. Знаменитость была в прекрасном расположении духа и увлеченно снимала происходящее, передают журналисты.

Дети знаменитой пары Пугачева и Галкин обучаются в элитной гимназии, расположенной в Одинцовском районе Московской области. После торжественного мероприятия исполнительница выложила в социальных сетях видеоролик с торжества, пишет портал StarHit.

При этом возлюбленный Примадонны Максим Галкин не остался в стороне от происходящего. В своем блоге юморист написал, что Алла Пугачева самостоятельно отвела Лизу и Гарри в учебное заведение.

Накануне телеведущий Владимир Соловьев призвал знаменитую российскую певицу раскрыть все свои гонорары, полученные в девяностые. Он напомнил, что Пугачева выступала в том числе и перед многочисленными политиками, представляющими разные силы.

Впервые Соловьев обрушился с критикой на Примадонну 30 августа. По его мнению, российский народ уже выразил свое мнение о знаменитости.