Ozon опроверг информацию о ликвидации последствий пожара сотрудниками

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Сотрудники Ozon не занимаются ликвидацией последствий пожара. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе интернет-магазина в пятницу, 2 сентября.

— Разбором сгоревших блоков сотрудники Ozon не занимаются. Когда мы говорим об «устранении последствий», мы имеем в виду разбор и вывоз товаров из первого, уцелевшего, блока склада. Вывозом занимались и сотрудники склада, но если они отказывались, санкций не было, — говорится в сообщении.

При этом сотрудники, которые помогали в вывозе товаров из первого блока, получили оплату в размере среднего заработка. Более 1500 сотрудников офиса также добровольно участвовали в разборе товаров из блока. В результате удалось вывезти 1100 фур товаров, а сотрудникам сгоревшего склада предложили перейти на другие логистические объекты в Центральном регионе.

Накануне появилась информация о том, что компания заставляет сотрудников своими силами ликвидировать последствия пожара в Истре до 9 сентября. Уточняется, что руководство якобы таким образом экономит на рабочей силе, а тех, кто отказывается — увольняет.

В среду, 3 августа, недалеко от Истры произошел пожар на складе интернет-магазина Ozon. Он начался с блока распределительного центра. Предварительно рассматривали среди причин вариант с поджогом. Площадь пожара составила 55 тысяч квадратных метров. От огня пострадали крыша и стены строения, образовались завалы.