Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москвичам рассказали, как власти столицы поддерживают сферы туризма и бизнеса

Георгий Соланович
Город
Москвичам рассказали, как власти столицы поддерживают сферы туризма и бизнеса
Фото: Unsplash

Власти Москвы оказывают финансовую поддержку организаторам мероприятий в сфере делового и молодежного туризма, с 20 июля 2022 года город одобрил заявки на гранты на сумму более 73 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в пятницу, 2 сентября.

Уточняется, что получить грант могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые организуют мероприятия, соответствующие установленным критериям: длительность не менее двух дней, наличие экскурсий по столице, размещение туристов в гостиницах. При этом тематика форумов и конференций может быть разной: бизнес, образование, медицина, туризм и прочее.

Для получения гранта организаторы должны обратиться в офис НКО с заявкой и пакетом документов.

— Получить грант можно будет после того, как мероприятие состоится. Для этого в течение 20 дней со дня его проведения организаторам необходимо обратиться в проектный офис и предоставить отчетные документы. Максимальная сумма компенсаций по одной заявке может достигать 10 миллионов рублей, — отметили на официальном сайте мэра Москвы.

1 сентября в столице начался прием заявок на гранты для организаторов поездок туристов старше 55 лет. Минимальный размер компенсации составляет тысячу рублей на человека, а в зависимости от количества дней пребывания в столице, качества гостиницы и состава программы путешествия сумма может быть увеличена.

Бизнес Москва Туризм
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

У «поуехавших» деньги закончились: беглые звезды потянулись в Россию

Александр Молотков
Александр Молотков

Новые школьные традиции

Валерий Грибакин
Валерий Грибакин

Учебный год будет безопасным

Лев Николаев
Лев Николаев

Вся русская красота на одной земле

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто виноват?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Все мнения
О проекте