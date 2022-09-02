Москвичам рассказали, как власти столицы поддерживают сферы туризма и бизнеса

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Власти Москвы оказывают финансовую поддержку организаторам мероприятий в сфере делового и молодежного туризма, с 20 июля 2022 года город одобрил заявки на гранты на сумму более 73 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в пятницу, 2 сентября.

Уточняется, что получить грант могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые организуют мероприятия, соответствующие установленным критериям: длительность не менее двух дней, наличие экскурсий по столице, размещение туристов в гостиницах. При этом тематика форумов и конференций может быть разной: бизнес, образование, медицина, туризм и прочее.

Для получения гранта организаторы должны обратиться в офис НКО с заявкой и пакетом документов.

— Получить грант можно будет после того, как мероприятие состоится. Для этого в течение 20 дней со дня его проведения организаторам необходимо обратиться в проектный офис и предоставить отчетные документы. Максимальная сумма компенсаций по одной заявке может достигать 10 миллионов рублей, — отметили на официальном сайте мэра Москвы.

1 сентября в столице начался прием заявок на гранты для организаторов поездок туристов старше 55 лет. Минимальный размер компенсации составляет тысячу рублей на человека, а в зависимости от количества дней пребывания в столице, качества гостиницы и состава программы путешествия сумма может быть увеличена.