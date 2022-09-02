Москвичам рассказали, кто пришлет код для участия в акции «Миллион призов»

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Жители Москвы, участвующие в дистанционном голосовании на выборах муниципальных депутатов, могут получить код для участия в акции «Миллион призов» только от DIT_MOS или чат-бота программы, переходить по сомнительным ссылкам и реагировать на СМС от мошенников не рекомендуется. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в пятницу, 2 сентября.

— СМС от DIT_MOS с уникальным кодом участника программы «Миллион призов» должно содержать следующий текст: «Поздравляем! Для участия в акции #ВыбираемВместе2022 Вам присвоен уникальный код участника — ХХХХ-ХХХХ-ХХ. В этом году среди участников разыграют 100 автомобилей и более 600 тысяч призов номиналом от 3000 до 10 000 баллов. Определение победителей состоится 10, 11 и 12 сентября 2022 года», — подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, у акции есть единственный официальный Telegram-канал — «Миллион призов» — 2022». Он активируется только в ответ на запрос пользователя.

На официальном сайте мэра Москвы добавили, что рассылка кодов на участие в акции завершится к 7 сентября. Розыгрыши программы «Миллион призов» будут проходить 10, 11 и 12 сентября. Для участия в них необходимо проголосовать онлайн до 20:00 в день накануне. О победе москвичей известят в СМС.

До этого сообщалось, что жители столицы, которые приняли участие в дистанционном голосовании на выборах муниципальных депутатов и выиграли призовые баллы акции #ВыбираемВместе2022, смогут перевести их в благотворительные организации.