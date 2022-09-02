Москвичи смогут пожертвовать баллы программы «Миллион призов» на благотворительность

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Жители Москвы, которые поучаствуют в дистанционном голосовании на выборах муниципальных депутатов и выиграют призовые баллы акции #ВыбираемВместе2022, смогут перевести их в благотворительные организации, присоединившиеся к программе «Миллион призов». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в пятницу, 2 сентября.

Так, горожане смогут помочь фондам, которые помогают детям и взрослым с различными заболеваниями и особенностями развития, многодетным семьям, ветеранам, бездомным и воспитанникам детских домов, животным, а также организациям, содействующим культурно-просветительским проектам и научным разработкам.

На официальном сайте мэра Москвы подчеркнули, что победители предыдущих акций направили на благотворительность более 98 миллионов рублей.

— Сделать доброе дело можно не только с помощью баллов программы «Миллион призов». Для этого был создан специальный благотворительный сервис на mos.ru. Он объединяет более 60 различных благотворительных организаций, — добавляется в сообщении.

В столице четвертый год проходит конкурс грантов «Москва — добрый город». Ежегодно победителями конкурса становятся более 100 НКО. Они реализуют проекты помощи людям с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, исключенным из социума гражданам и другим нуждающимся в помощи жителям столицы. «Вечерняя Москва» попросила директоров трех организаций-победителей конкурса рассказать, как они помогают москвичам справляться с трудными жизненными ситуациями.