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Торговый центр загорелся в Курске

Степан Жирнов
Происшествия
Торговый центр загорелся в Курске
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Курске загорелся торговый центр. Об этом стало известно в пятницу, 2 сентября.

Огнем охвачены верхние этажи ТРЦ «Бумеранг», который расположен на проспекте Хрущева. Посетители и продавцы покинули здание.

На место происшествия прибыли шесть пожарных расчетов, а также наряд полиции и карета скорой помощи. Специалисты ищут очаг возгорания. Автомобили с парковки эвакуируют для упрощения тушения.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС Курской области в 9:43 по местному времени. По предварительным данным возгорание началось в магазине распродаж, недалеко от фитнес-центра.

Как сообщили в «РИА Курск», пожарная сигнализация не сработала.

Другой торговый центр загорелся в столице 25 апреля. Возгорание произошло в подвальном помещении ТРЦ «Шелковый путь» на 32 километре МКАД.

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