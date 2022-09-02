Сын американского телепродюсера совершил суицид в Москве

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В Москве покончил с собой сын известного американского телепродюсера Язамира Готта Антон. Тело молодого человека обнаружили ночью рядом с многоэтажным домом на улице Обручева. Об этом стало известно в пятницу, 2 сентября.

В телефоне юноши была найдена предсмертная записка. Судя по ее содержанию, Антон совершил суицид из-за несчастной любви, передает Пятый канал.

1 сентября председателя совета директоров «Лукойла» Равиля Маганова нашли мертвым под окнами одной из московских больниц. «Лукойл» прокомментировал смерть Маганова. В компании также отметили значимый вклад председателя в развитие компании и нефтегазовой отрасли в целом.