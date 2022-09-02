Москвичей предупредили об агрессивном поведении лосей из-за начала брачного периода

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Россия, национальный парк Лосиный остров Карта всех событий

В национальном парке «Лосиный остров» у животных начался брачный период, из-за которого они могут вести себя агрессивно. Об этом сообщили в пресс-службе парка в пятницу, 2 сентября.

— У лосей начался брачный период. Гон лосей продлится до октября. В это время самец находится в поисках спутницы. Поведение животного становится непредсказуемым. Любой движущийся объект сохатый воспринимает как потенциального соперника. Обычно спокойные животные становятся агрессивными, менее осторожными, увеличивается вероятность их внезапного появления на дорогах, — говорится в сообщении.

В нацпарке напомнили, что в период гона встреча с дикими животными в лесу может быть опасна. Водителей призвали соблюдать скоростной режим, а при встрече с лосем немедленно остановиться и выключить фары. Кроме того, не рекомендуется подходить к сохатым ближе чем на 35–50 метров.

Если лось опустил голову и прижал уши, то это стоит воспринимать как предупреждение о нападении. В этом случае жителям столицы следует отойти и не беспокоить животное, передает агентство городских новостей «Москва».

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