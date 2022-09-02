Финансовый аналитик назвал причину роста стоимости акций Газпрома

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Акции, по которым происходят большие выплаты, привлекают участников рынка, и их начинают скупать. Об этом рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

Он пояснил, почему выросли акции Газпрома.

— На рост акций Газпрома повлияла новость о том, что совет директоров рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие 2022 года. Акции, по которым происходят большие выплаты, привлекают участников рынка, и их начинают скупать. До этого момента акции Газпрома, наоборот, падали из-за того, что компания решила не выплачивать дивиденды за 2021 год, — пояснил он в комментарии «Радио 1».

Аналитик отметил, что в настоящее время создан механизм, который не позволит Газпрому вывести деньги в недружественные страны, поэтому есть возможность выплатить дивиденды. Юшков добавил, что подъем стоимости акций Газпрома — это эмоциональная реакция рынка.

Ранее стало известно о том, что Совет директоров Газпрома рекомендовал собранию акционеров компании выплатить по 51,03 рубля на каждую акцию в качестве промежуточных дивидендов за первое полугодие 2022 года, передает RT.

До этого сообщалось, что Газпром начал проведение ремонтных работ газоперекачивающего агрегата на трубопроводе «Северный поток». Уточняется, что процедуры продлятся до 3 сентября.