Фото: shutterstock

6-я Кожуховская улица, Москва, Россия Карта всех событий

Виновные в пожаре в гостинице «Вечный зов» предстанут перед судом. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 2 сентября.

По ее словам, обвинительное заключение по делу утверждено в отношении администратора отеля, собственника здания и генерального директора ООО «Вечный зов премиум». Подсудимых обвиняют по статьям «Нарушение требований пожарной безопасности» и «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Пожар, о котором идет речь, произошел 4 мая 2021 года на 6-й Кожуховской улице. Технической причиной пожара стало возгорание горючих материалов из-за аварийной и пожароопасной работы электросети.

В результате происшествия погибли два человека, девять пострадали. Среди потерпевших есть дети.

По мнению прокуратуры, допущенные ошибки и халатность обвиняемых привели к тому, что у пострадавших не было возможности своевременно эвакуироваться из гостиницы.

Уголовное дело направлено в Лефортовский районный суд.