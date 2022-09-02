Астрологи рассказали, как привлечь деньги разным знакам зодиака

Фото: Анна Куприянова / Вечерняя Москва

Астрологи рассказали о важности правильного места хранения денежных средств. По их словам, это касается не только бумажных купюр, но и монет, и даже банковских карт. Специалисты отмечают, что большое значение имеет цвет кошелька, которым вы пользуетесь.

Для Овна подойдут все оттенки коричневого. Сохранить и приумножить средства Тельцам поможет зеленый цвет кошелька. Фиолетовый, блестящий серебряный и серый поспособствуют обогащению Близнецов.

Раков сделают богаче синий, голубой и белый цвета. Яркий красный цвет кошелька должен быть у Львов. Для Дев и Весов будут полезны черный, коричневый и синий.

Скорпионам подойдут золотистый, желтый или красный цвет портмоне. Серый или черный оттенок — Козерогам, а синий и белый приманят деньги Водолею и Рыбам, передает Utro.ru.

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