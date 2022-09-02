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Двенадцатилетняя девочка пропала на севере столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Двенадцатилетняя девочка пропала на севере столицы
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве
Россия, Москва, Дмитровское шоссе Карта всех событий

На севере столицы пропала 12-летняя девочка. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь в пятницу, 2 сентября.

По ее словам, девочка ушла из дома в Тимирязевском районе в полдень, но к ночи не вернулась. Взволнованная мать ребенка обратилась в полицию.

Информация о пропавшей маленькой москвичке поступила экипажу ДПС ГИБДД в составе лейтенантов Павла Гурьева и Дениса Божко. Сотрудникам потребовалось 40 минут, чтобы найти несовершеннолетнюю во дворе одного из жилых домов на Дмитровском шоссе.

Девочку доставили в отдел полиции, где и передали в руки матери.

Другого пропавшего человека нашли на юго-западе столицы 1 сентября. Пенсионерка ушла гулять и не вернулась.

Москва Дети Полиция Тимирязевский район Северный административный округ (САО)
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