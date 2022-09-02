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Сенатор Святенко: Поддержка туризма играет большую роль в социальной мобильности старшего поколения

Лейла Алиева
Общество
Сенатор Святенко: Поддержка туризма играет большую роль в социальной мобильности старшего поколения
Фото: Пресс-служба Совфеда

Поддержка туристических возможностей играет большую роль в социальной мобильности старшего поколения. Такое мнение выразила сенатор РФ, координатор проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия» в Москве — представитель Мосгордумы в Совете Федерации Инна Святенко в пятницу, 2 сентября.

— В Москве стартовал прием заявок на получение грантов для организаторов поездок для путешественников старше 55 лет. Турфирмы смогут возместить часть расходов по этой возрастной категории в период с 6 июня по 31 августа. Это хороший способ простимулировать активность коммерческих компаний, которые работают с российскими пенсионерами, — отметила она.

По словам сенатора, развитие «серебряного» туризма является необходимой частью работы по повышению активности среди старшего поколения. Помимо этого, в городе ведется большая работа по вовлечению пенсионеров в спортивные, культурные, познавательные активности, так как это улучшает как физическое здоровье, так и ментальное.

Накануне в Москве стартовал прием заявок на гранты для организаторов поездок туристов старше 55 лет. Минимальный размер компенсации составляет тысячу рублей на человека, а в зависимости от количества дней пребывания в столице, качества гостиницы и состава программы путешествия сумма может быть увеличена.

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