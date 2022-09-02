В Запорожской области ввели компенсации пострадавшим при обстрелах ВСУ

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Жителям Запорожской области Украины ввели единовременную компенсацию за вред, причиненный их жизни и здоровью из-за обстрелов ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации в пятницу, 2 сентября.

— Право на получение единовременной компенсации имеют пострадавшие в результате агрессии на территории Украины в период с 24 февраля 2022 года, в том числе граждане Украины, ДНР, ЛНР, граждане других государств, лица без гражданства, –— сказал глава администрации Евгений Балицкий.

Семьям погибших, относящихся к гражданскому населению, выплатят по 1 миллиону рублей, а получившим инвалидность — 750 тысяч рублей. Получившим тяжелые ранения и контузии заплатят 500 тысяч рублей, а людям с легкими ранениями — 100 тысяч рублей, передает РИА Новости.

27 августа сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о соцвыплатах людям, вынужденно покинувшим ДНР, ЛНР и Украину, приехавшим в страну. Уточняется, что под действие документа подпадают граждане, приехавшие в Россию после 18 февраля.

При этом выплаты назначаются с 1 июля. Вынужденные переселенцы получат ежемесячную пенсионную выплату в размере 10 тысяч рублей.