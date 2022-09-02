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Медведев пригрозил ЕС прекращением поставок газа из России

Евгений Белоусов
Экономика
Медведев пригрозил ЕС прекращением поставок газа из России
Фото: Правительство РФ

ЕС в случае введения потолка цен на газ из России рискует полностью остаться без его поставок. Об этом в пятницу, 2 сентября, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

— Будет как с нефтью. Российского газа в Европе просто не будет, — написал Медведев в Telegram-канале.

Так Медведев ответил на призыв главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ввести предельные цены на поставки в ЕС российского трубопроводного газа. По словам главы директората Еврокомиссии по энергетике Мечтилд Вёрсдёрфер, ЕК изучит возможность установления предельных цен на газ на внеочередном заседании 9 сентября.

Также стало известно, что главы Минфинов стран «Большой семерки» согласились ввести потолок цен на нефть из России. Они также призвали все нефтедобывающие страны нарастить добычу нефти, чтобы снизить волатильность на рынке.

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Москва не намерена поставлять нефть и нефтепродукты странам, которые поддержат предложение ограничить цены на российское топливо.

Дмитрий Медведев Энергетика Европа
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