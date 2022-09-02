Политолог: Онлайн-голосование чаще выбирают лояльные к власти избиратели

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Две трети москвичей допускают возможность проголосовать через систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом в пятницу, 2 сентября, заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский в рамках круглого стола «Муниципальные выборы в Москве: ход кампании, прогноз результатов».

— Разные политические игроки по-разному используют ДЭГ и строят свою стратегию относительного этого инструмента мобилизации избирателей. «Мой район» и «Единая Россия» делают на это ставку, КПРФ с упорством настраивают: нет, мы пойдем на участок, — сказал он.

Большинство сторонников ДЭГ — лояльный к власти электорат, подчеркнул он. По словам Потуремского, 83 процента москвичей поддерживают внедрение новых цифровых услуг, а 63 процента пользуются официальным сайтом мэра Москвы и считают его удобным.

Как добавил политический аналитик, политолог, политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов, в ДЭГ преимущественно ожидается голосование за представителей «Единой России».

— Я думаю, что на основании социологии в ДЭГ кандидаты от «Единой России» будут получать более 50 процентов с однородной картиной по городу, а на участках для обычного голосования, с учетом прилагаемых усилий рядом политических сил, эта цифра будет колебаться от 13 до 30 процентов, — заметил он.

Круглый стол «Муниципальные выборы в Москве: ход кампании, прогноз результатов» проводит Фонд развития гражданского общества. На нем приглашенные эксперты дают оценку ходу текущей избирательной кампании и обсуждают основные факторы, которые определят ее результаты.

Председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин заявил, что на предстоящих выборах депутатов в Москве хорошие результаты могут показать представители партии «Единая Россия».