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Участок Гостиничного проезда в Москве перекроют с 5 сентября

Евгений Белоусов
Город
Участок Гостиничного проезда в Москве перекроют с 5 сентября
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Гостиничный проезд Карта всех событий

Участок Гостиничного проезда будет перекрыт из-за работ по строительству инженерных сетей. Об этом в пятницу, 2 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Чтобы жители могли подъезжать к домам и выезжать с улицы, на оставшейся части проезда будет введено двустороннее движение, — говорится в сообщении.

Участок Гостиничного проезда в Москве перекроют с 5 сентября Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Уточняется, что ограничения продлятся до 26 сентября, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что движение транспорта на Раменском бульваре ограничили с 30 августа в связи с проведением работ по строительству инженерных сетей. Так, движение перекрыто на участке Раменского бульвара от дома 10, корпус 2, до дома 8 по проспекту Вернадского с 30 августа по 15 сентября круглосуточно.

По этой же причине будут введены ограничения движения в Малом Знаменском переулке на западе Москвы. При этом на Гжатской улице движение будет ограничено в связи с проведением работ по реконструкции инженерных сетей с 1 сентября.

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