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Зеленский лишил пятерых детей гражданства Украины

Евгений Белоусов

Сюжет: 

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Зеленский лишил пятерых детей гражданства Украины
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский указами лишил гражданства пятерых детей и аналогичного числа взрослых.

— С 01.03.2022 по 31.07.2022 пяти лицам прекращено гражданство Украины указами президента Украины в результате потери; пятерым детям прекращено гражданство Украины указами президента Украины в результате выхода, — говорится в сообщении миграционной службы.

По данным местных СМИ, в службе фамилии этих людей не называют из-за норм закона о защите персональных данных, передает РИА Новости.

До этого Зеленский подписал указы об отстранении главы СБУ Ивана Баканова и генпрокурора страны Ирины Венедиктовой за «многочисленные факты госизмены сотрудников возглавляемых ими ведомств».

В своем видеообращении он пояснил, что в стране ведется 651 уголовное производство по статьям о госизмене и коллаборационной деятельности сотрудников прокуратуры, органов досудебного расследования и других силовых ведомств.

О том, почему Зеленскому приходится увольнять бывших единомышленников, «Вечерней Москве» рассказал политолог Дмитрий Журавлев.

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