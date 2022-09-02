Время поездок для жителей Бирюлева Восточного сократится на треть с запуском МСД

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Липецкая улица Карта всех событий

Запуск Московского скоростного диаметра (МСД) на треть сократит время поездок для жителей района Бирюлево Восточное. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 2 сентября.

Так, это поможет разгрузить Липецкую улицу на 19 процентов, а юго-восточную часть МКАД — на 12. В настоящее время это основные магистрали, по которым можно добраться в другую часть города.

МСД поможет перераспределить автомобильные потоки, сообщается в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

2 сентября руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал о строительстве южного участка МСД в районе Кавказского бульвара. Строительство путепровода длиной 63 метра идет на участке от улицы Маршала Шестопалова до путей Павелецкого направления Московской железной дороги.

До этого сообщалось, что эстакада-съезд с Волгоградского проспекта на МСД в сторону Каширского шоссе построена на 74 процента. Всего город планирует возвести пять эстакад.

Одна из них пройдет через Волгоградский проспект, четыре — с Волгоградского проспекта на основной ход МСД в сторону Каширского шоссе и Рязанского проспекта.