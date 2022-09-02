Рябков обозначил условие применения Россией ядерного оружия

Фото: Пресс-служба Совфеда

Россия может применить ядерное оружие, если против страны или ее союзников будет использовано оружие массового уничтожения. Об этом в пятницу, 2 сентября, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

— Я напомню, что российская военная доктрина, а также такой документ, как «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания», исчерпывающим образом излагают все сценарии, при которых теоретически возможно применение ядерного оружия нами, — заметил он.

Рябков объяснил, что эти сценарии включают в себя проявление агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения и агрессии с применением обычных вооружений.

Кроме того, Россия может применить ядерное оружие, если под вопрос поставлено само существование государства. От этой позиции Москва не отклоняется, сказал Рябков в эфире телеканала «Россия 24».

Военный эксперт Игорь Коротченко в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, при каких условиях российское государство может пойти на подобные меры.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш также заявил, что мировое сообщество обязано навсегда отказаться от испытаний ядерных вооружений. По его мнению, мир достаточно долгое время «удерживается в заложниках» ядерным оружием.