Фото: Pixabay

Последствием конфликта на Украине стало катастрофическое ослабление ЕС. Об этом в пятницу, 2 сентября, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

— Экономическое влияние и разорительный кризис энергоснабжения — все это привело к катастрофическому ослаблению Европы и Евросоюза, — сказал министр.

Дипломат считает, что лидеры стран ЕС не смогли защитить своих граждан от того, чтобы те «платили по счетам». В связи с этим он призвал к обсуждению вопроса о том, как избежать того, чтобы данный конфликт «не стал фатальным для континента».

Текущая ситуация грозит голодом для «сотен миллионов человек», а Венгрия сталкивается с «новым уровнем агрессии» мигрантов на своих границах, передает слова Сийярто ТАСС.

До этого политики из федеральной земли Саксонии заявили, что экономика Германии не способна справиться с дефицитом энергоносителей и резким ростом цен из-за конфликта на Украине и действий Запада, поэтому властям следует призвать к началу мирных переговоров и «заморозить» его.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что приток наемников на Украину снизился более чем в три с половиной раза на фоне высоких потерь украинской армии. Подобное можно связывать и с бедствующим положением ВСУ в финансовой составляющей. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал военный эксперт Юрий Кнутов.