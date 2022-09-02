Детский зоопарк в Москве временно закроют с 4 сентября

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

По техническим причинам с 4 по 9 сентября будет закрыта территория Детского зоопарка в Москве. Об этом в пятницу, 2 сентября, сообщили в пресс-службе Московского зоопарка.

— На улице стало чуть прохладнее, но это не повод отменить визит в зоопарк. Помните, что у нас есть крытые павильоны — там тепло и уютно, — говорится в сообщении.

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Отмечается, что обитатели Детского зоопарка все равно гуляют на контактной площадке по расписанию, сообщается в Telegram-канале «Московский зоопарк».

До этого в Московском зоопарке открылась обновленная экспозиция «Кошачий ряд». Специалисты обновили вольер дальневосточного леопарда по имени Мизер, дом самца пумы по имени Габриэль, а также две площадки, предназначенные для проживания семейства рысей.

31 июля в зоосаде отпраздновали день рождения панд Жуи и Диндин. Именинники получили в подарок игрушки — деревянные качели в форме дракона и лошадь из коробок.

Посетителей в честь праздника ждала специальная программа. Гости могли заметить китайскую императорскую семью, которая гуляла по территории зоопарка.