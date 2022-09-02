Движение на участке Тверской улицы ограничат из-за замены асфальта с 3 сентября

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Тверская улица, 12с1 Карта всех событий

Движение транспорта на участке Тверской улицы будет временно ограничено с 3 сентября. Об этом в пятницу, 2 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Просим водителей учитывать ограничения при планировании маршрутов, — говорится в сообщении.

Уточняется, что движение транспорта ограничат с 20:00 3 сентября до 08:00 4 сентября, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что движение транспорта на Раменском бульваре ограничили с 30 августа в связи с проведением работ по строительству инженерных сетей. Так, движение перекрыто на участке Раменского бульвара от дома 10, корпус 2, до дома 8 по проспекту Вернадского с 30 августа по 15 сентября круглосуточно.

По этой же причине будут введены ограничения движения в Малом Знаменском переулке на западе Москвы. При этом на Гжатской улице движение будет ограничено в связи с проведением работ по реконструкции инженерных сетей с 1 сентября.