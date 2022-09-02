«Не смейте приближаться»: Хаматова устроила истерику из-за журналистки из России

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Актриса Чулпан Хаматова уже несколько месяцев живет в Латвии и работает в рижском театре.

Недавно она устроила вечер российской поэзии, после которого произошел инцидент. С ней захотели пообщаться некоторые ее соотечественники, однако настроение актрисы резко поменялось.

Среди желающих побеседовать с Хаматовой была и российская журналистка. Она уже брала у актрисы интервью в России и хотела организовать встречу, чтобы осветить ее жизнь в Прибалтике.

Но когда Хаматова вышла из гримерки, оказалось, что ее сопровождала неизвестная женщина, которая резко осадила журналистку. Та потребовала всех отойти от актрисы на пять метров, а Хаматова обратилась к окружающим фразой: «Не смейте ко мне приближаться».

Уже на улице журналистка попыталась сфотографировать артистку. После этого с Хаматовой случилась истерика: она с криками отогнала от себя журналистку, передает портал «PROзвезд».

Актер Сергей Никоненко на открытии кинофестиваля «Волгоградский факел» высказал свое мнение по поводу уехавших из России артистов. По его словам, все они являются «гнилушками», а в адрес Хаматовой он сказал, что ее «немного закачало и она тут же рассыпалась».