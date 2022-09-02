Расписание ряда поездов Большого кольца МЖД изменится с 3 сентября

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Расписание пригородных поездов Большого кольца Московской железной дороги (МЖД) будет временно изменено в связи с работами на нескольких участках пути. Об этом в пятницу, 2 сентября, сообщили в пресс-службе МЖД.

— Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в выходные дни 3–4 и 10–11 сентября из расписания выведут несколько поездов на участках Бекасово-1 — Кресты и Бекасово-1 — Столбовая, 5 сентября — на участке Нерская — Куровская, 6–8 сентября — на участке Костино — Поварово-3.

До этого сообщалось, что закрытие одного из путей на Казанском направлении МЖД продлили до 5 сентября. Уточняется, что изменения необходимы для переключения пути на участке от Казанского вокзала до станции Перово в рамках подготовки инфраструктуры к запуску МЦД-3.

24 августа стало известно, что с начала этого года пассажиры ЦППК записали на транспортные карты порядка 850 тысяч разовых билетов. На данный момент в билетных автоматах внедряется новый интерфейс, позволяющий выбрать запись проездного напрямую.