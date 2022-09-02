Минобороны предложило выдавать землю отличившимся участникам СВО

Фото: depositphotos

Минобороны России предложило награждать отличившихся участников специальной операции на Украине землями в Подмосковье и Крыму.

— Рекомендовать органам исполнительной власти‎ Московской области, города Севастополя и Республики Крым‎ в соответствии с пунктом 7 статьи 39.5 Земельного кодекса ‎РФ принять законодательные акты, ‎устанавливающие право граждан на получение земельных участков ‎в собственность бесплатно, — говорится в документе.

Проект соответствующего указа президента России, подготовленный оборонным ведомством, опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

Уточняется, что подобная мера необходима для предоставления дополнительной социальной поддержки военным и сотрудникам федеральных органов исполнительной власти за заслуги, проявленные в ходе специальной военной операции. Согласно проекту, эта мера должна распространяться и на ветеранов операции.

В июле президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование гвардейских 17-й бригаде армейской авиации и 2-й отдельной ордена Жукова бригаде специального назначения.

Также глава государства присвоил звание Героя России генерал-майору Эседулле Абачеву и генерал-полковнику Александру Лапину. Уточняется, что оба военнослужащих были удостоены награды за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.