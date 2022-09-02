Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Минобороны предложило выдавать землю отличившимся участникам СВО

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Минобороны предложило выдавать землю отличившимся участникам СВО
Фото: depositphotos

Минобороны России предложило награждать отличившихся участников специальной операции на Украине землями в Подмосковье и Крыму.

— Рекомендовать органам исполнительной власти‎ Московской области, города Севастополя и Республики Крым‎ в соответствии с пунктом 7 статьи 39.5 Земельного кодекса ‎РФ принять законодательные акты, ‎устанавливающие право граждан на получение земельных участков ‎в собственность бесплатно, — говорится в документе.

Проект соответствующего указа президента России, подготовленный оборонным ведомством, опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

Уточняется, что подобная мера необходима для предоставления дополнительной социальной поддержки военным и сотрудникам федеральных органов исполнительной власти за заслуги, проявленные в ходе специальной военной операции. Согласно проекту, эта мера должна распространяться и на ветеранов операции.

В июле президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование гвардейских 17-й бригаде армейской авиации и 2-й отдельной ордена Жукова бригаде специального назначения.

Также глава государства присвоил звание Героя России генерал-майору Эседулле Абачеву и генерал-полковнику Александру Лапину. Уточняется, что оба военнослужащих были удостоены награды за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.

Донбасс Земельные участки Минобороны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отшумело первое сентября…

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Предоставляем льготные займы

Никита Миронов
Никита Миронов

Америка нарывается на ядерный конфликт

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

У «поуехавших» деньги закончились: беглые звезды потянулись в Россию

Александр Молотков
Александр Молотков

Новые школьные традиции

Валерий Грибакин
Валерий Грибакин

Учебный год будет безопасным

Лев Николаев
Лев Николаев

Вся русская красота на одной земле

Все мнения
О проекте