Минобороны предложило выдавать землю отличившимся участникам СВО

Сюжет:Ситуация в Донбассе
Минобороны России предложило награждать отличившихся участников специальной операции на Украине землями в Подмосковье и Крыму.
— Рекомендовать органам исполнительной власти Московской области, города Севастополя и Республики Крым в соответствии с пунктом 7 статьи 39.5 Земельного кодекса РФ принять законодательные акты, устанавливающие право граждан на получение земельных участков в собственность бесплатно, — говорится в документе.
Проект соответствующего указа президента России, подготовленный оборонным ведомством, опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.
Уточняется, что подобная мера необходима для предоставления дополнительной социальной поддержки военным и сотрудникам федеральных органов исполнительной власти за заслуги, проявленные в ходе специальной военной операции. Согласно проекту, эта мера должна распространяться и на ветеранов операции.
В июле президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование гвардейских 17-й бригаде армейской авиации и 2-й отдельной ордена Жукова бригаде специального назначения.
Также глава государства присвоил звание Героя России генерал-майору Эседулле Абачеву и генерал-полковнику Александру Лапину. Уточняется, что оба военнослужащих были удостоены награды за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.