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Минюст включил Макаревича, Шаца и Гордона в перечень иноагентов

Евгений Белоусов
Общество
Минюст включил Макаревича, Шаца и Гордона в перечень иноагентов
Фото: Пресс-служба Госдумы

Минюст включил в перечень физлиц-иноагентов музыканта Андрея Макаревича и украинского журналиста Дмитрия Гордона*. Об этом в пятницу, 2 сентября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Физлицом-иноагентом также была признана российская журналистка Екатерина Гордеева. Кроме того, в реестр СМИ-иноагентов были внесены актер Михаил Шац и общественный деятель Юлия Галямина, отмечается на сайте Минюста.

14 июля президент России Владимир Путин подписал закон о контроле за деятельностью иностранных агентов. Согласно документу, иноагентами могут быть признаны любые российские или иностранные организации или физические лица, если они получают иностранную поддержку, ведут политическую деятельность либо собирают сведения о военно-технической деятельности России, которые можно использовать против безопасности страны.

Адвокат Сергей Жорин во время беседы с «Вечерней Москвой» рассказал, что изменит законопроект о контроле за деятельностью иноагентов. Он подчеркнул, что негативно относится к самой идее наделения статусом «иноагента».

* В начале апреля Росфинмониторинг включил Гордона в список террористов и экстремистов.

Минюст РФ Андрей Макаревич иноагенты
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