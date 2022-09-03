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В американской армии увеличилось число случаев сексуального насилия

Егор Провоторов
В мире
В американской армии увеличилось число случаев сексуального насилия
Фото: flickr/soldiersmediacenter

В прошлом году американские военнослужащие столкнулись с беспрецедентным количеством сексуальных домогательств и иных нежелательных сексуальных контактов, сообщили в пятницу, 2 сентября, представители Пентагона.

Как пишет информационное агентство Regnum, эти данные свидетельствуют о продолжающемся росте случаев насилия, который военные не могут взять под собственный контроль.

В 2021 году американское военное ведомство зарегистрировало более 8,5 тысячи случаев сексуальных домогательств, что на 13 процентов больше, нежели годом ранее. Согласно данным конфиденциального опроса, почти 36 тысяч военнослужащих срочной службы в США подвергались нежелательным сексуальным контактам. Для сравнения, в 2018 году этот показатель составлял 20 тысяч инцидентов.

В конце июля появилась информация, что американская армия столкнулась с острым недобором призывников. Высшее командование армии США стоит перед непростым выбором: сокращение численности войск или переход на всеобщий воинский обязательный призыв, считают эксперты.

Пентагон Армия США насилие
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