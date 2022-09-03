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Шредер назвал бредом заявления украинских властей о захвате Крыма

Егор Провоторов
В мире
Шредер назвал бредом заявления украинских властей о захвате Крыма
Фото: Tim Reckmann | a59.de / CC BY 2.0.

Киев не сможет получить Крымский полуостров военным путем, заявил в интервью испанскому изданию ABC бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

По мнению немецкого политика, высказывание президента Украины Владимира Зеленского о перспективе захвата стратегического региона вооруженными силами Украины абсолютно лишено смысла. Он назвал бредом идею о том, что Киев сможет заполучить Крым военным путем.

Экс-глава немецкого правительства отметил, что Крым оказался в составе Украинской ССР только благодаря личному решению советского лидера Никиты Хрущева, пишет РИА Новости.

— И сделал он это, потому что думал, что СССР проживет столько же, сколько католическая церковь, что, к счастью, оказалось не так, — добавил Герхард Шредер.

В конце августа официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Крым в случае подписания соглашения между Москвой и Киевом должен вновь стать частью украинской территории.

В начале июля Шредер заявлял, что Кремль готов урегулировать ситуацию с Украиной путем переговоров.

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