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Попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) высадить в субботу, 3 сентября, десант с лодок в районе города Энергодар сорвана. Об этом журналистам сообщил лидер движения «Мы вместе с Россией», член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

— Попытка выдвижения нескольких десятков быстроходных лодок с вооруженными людьми на них была сорвана, — заметил запорожский чиновник в интервью ТАСС.

По информации, полученной от Рогова, лодки с вооруженными людьми начали движение по Каховскому водохранилищу в сторону Энергодара в районе полуночи.

Расположенный в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) город Энергодар находится почти в 50 километрах вниз по течению реки Днепр от района Степногорска и Каменского, откуда начали свое движение вооруженные диверсионные группы украинских сил.

В ночь на субботу, 3 сентября, вооруженные силы Украины перебили Днепровскую линию электропередач посредством обстрелов Запорожской АЭС.