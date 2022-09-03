Автомобиль влетел в стоящую на МКАД легковушку

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, МКАД, 37-й километр Карта всех событий

Автомобиль врезался в стоящую на проезжей части машину на внешней стороне 37 километра МКАД. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 3 сентября.

— На внешней стороне 37-го километра МКАД (после съезда на улицу Павла Фитина) автомобиль врезался в другой, который стоял на проезжей части. На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В дептрансе добавили, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших в данный момент уточняется. Движение на МКАД в сторону Симферопольского шоссе осуществляется по трем полосам из пяти. Водителям рекомендуется выбирать пути объезда.

2 сентября водитель такси марки «КИА» врезался в стоящие из-за мелкого ДТП «Опель» и «Митсубиси». В результате аварии пострадал водитель одного из автомобилей. Момент столкновения попал на видео.