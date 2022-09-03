«Более всего удивлены на Западе»: Пушков ответил на слова Шольца о шоке от санкций

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Антироссийские санкции более всего удивили страны Запада, а не Москву. Так прокомментировал слова канцлера ФРГ Олафа Шольца сенатор Алексей Пушков.

До этого Шольц заявил, что рестрикции удивили российское правительство.

— Что бы ни писал премьер ФРГ, более всего удивлены на самом Западе. И удивлены тем, что в очередной раз не удалось порвать российскую экономику в клочья, как еще в 2014 году мечтал Обама, — написал Пушков в своем Telegram-канале.

По его словам, санкции, без сомнения, давят на российскую экономику. Однако более губительное воздействие ограничительные меры оказывают на экономику стран, которые их ввели.

Сенатор также подчеркнул, что лидеры Запада еще не до конца осознали долгосрочные последствия санкций и думают лишь об экономической войне, а не о ее потенциальных жертвах.

Главы Министерств финансов стран «Большой семерки» 2 сентября согласились ввести потолок цен на нефть из России. Они также призвали нефтедобывающие страны нарастить добычу топлива, чтобы снизить волатильность на рынке.

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что страна не намерена поставлять нефть и нефтепродукты государствам, которые поддержат предложение ограничить цены на российское топливо.