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Пять автомобилей столкнулось на 35 километре МКАД

Георгий Соланович
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Пять автомобилей столкнулось на 35 километре МКАД
Фото: АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 35-й километр Карта всех событий

Авария с участием пяти автомобилей произошла на внутренней стороне 35 километра МКАД. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 3 сентября.

— На внутренней стороне 35-го километра МКАД (после развязки с улицей Поляны) произошло ДТП с участием пяти автомобилей. На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших в данный момент уточняется. Движение на МКАД в сторону Калужского шоссе осуществляется по трем полосам из пяти. Водителям рекомендуется выбирать пути объезда.

До этого сообщалось, что автомобиль врезался в стоящую на проезжей части машину на внешней стороне 37 километра МКАД.

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