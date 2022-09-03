В России выявили 51 699 новых случаев коронавируса за сутки

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За прошедшие сутки в 85 регионах России выявили 51 699 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в субботу, 3 сентября, сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф».

За сутки в стране зафиксировали 92 летальных исхода от коронавируса. При этом 3849 пациентов с диагностированным ковидом были госпитализированы в медицинские учреждения.

После прохождения лечения от COVID-19 под присмотром специалистов за сутки полностью выздоровели 38 380 человек, отмечается на сайте.

Фото: Стопкоронавирус.рф

По словам врача-терапевта Надежды Чернышовой, в осенний период у человека могут обостриться не только ОРВИ и ковид, а также сердечно-сосудистые, психические и легочные заболевания. Она отметила, что организм испытывает сильный стресс из-за большого колебания температур, а холодный воздух может провоцировать приступы кашля, у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями возможны скачки артериального давления.

Число заражений коронавирусом пока сохраняется на достаточно высоком уровне, но многие пациенты переносят его в легкой форме. Об отличиях простуды от COVID-19 рассказала кандидат медицинских наук, врач-отоларинголог Людмила Елизарова.