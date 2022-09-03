Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В России выявили 51 699 новых случаев коронавируса за сутки

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 51 699 новых случаев коронавируса за сутки
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

За прошедшие сутки в 85 регионах России выявили 51 699 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в субботу, 3 сентября, сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф».

За сутки в стране зафиксировали 92 летальных исхода от коронавируса. При этом 3849 пациентов с диагностированным ковидом были госпитализированы в медицинские учреждения.

После прохождения лечения от COVID-19 под присмотром специалистов за сутки полностью выздоровели 38 380 человек, отмечается на сайте.

В России выявили 51 699 новых случаев коронавируса за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

По словам врача-терапевта Надежды Чернышовой, в осенний период у человека могут обостриться не только ОРВИ и ковид, а также сердечно-сосудистые, психические и легочные заболевания. Она отметила, что организм испытывает сильный стресс из-за большого колебания температур, а холодный воздух может провоцировать приступы кашля, у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями возможны скачки артериального давления.

Число заражений коронавирусом пока сохраняется на достаточно высоком уровне, но многие пациенты переносят его в легкой форме. Об отличиях простуды от COVID-19 рассказала кандидат медицинских наук, врач-отоларинголог Людмила Елизарова.

Статистика Россия Коронавирус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отшумело первое сентября…

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Предоставляем льготные займы

Никита Миронов
Никита Миронов

Америка нарывается на ядерный конфликт

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

У «поуехавших» деньги закончились: беглые звезды потянулись в Россию

Александр Молотков
Александр Молотков

Новые школьные традиции

Валерий Грибакин
Валерий Грибакин

Учебный год будет безопасным

Лев Николаев
Лев Николаев

Вся русская красота на одной земле

Все мнения
О проекте