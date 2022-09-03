Человек упал на пути Калужско-Рижской линии метро

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Человек упал на рельсы на южном участке Калужско-Рижской линии метро Москвы, интервалы движения поездов временно увеличены. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 3 сентября.

— На южном участке Калужско-Рижской линии (6) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути, — говорится в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

9 августа в Московском метрополитене человек упал на пути. Из-за инцидента на северном участке Замоскворецкой линии были увеличены интервалы между поездами.

28 июля на станции «Автозаводская» Замоскворецкой линии метро человек спрыгнул на пути и убежал в тоннель. Из-за этого движение поездов до станции «Орехово» прекратили полностью. Вскоре стало известно, что мужчина погиб.