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Столичному семейному центру «Восточное Дегунино» исполнилось 25 лет, на данный момент на обслуживании его сотрудников находятся 585 семей, где воспитывают 980 детей. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в субботу, 3 сентября.

Центр был открыт в 1997 году. Он стал одним из первых таких учреждений в Москве и первым на севере города.

— Сегодня центр представляет собой открытое универсальное учреждение, куда может обратиться семья и получить необходимую помощь. На обслуживании сейчас находятся 585 семей, где воспитывают 980 детей... В центре работают опытные специалисты и психологи... Всего в коллективе более 50 человек, — отметили в пресс-службе.

Недавно в центре для детей от 12 лет открыли подростковый клуб «Мегаполис». В нем ребята развивают коммуникативные и лидерские навыки, а специалисты проводят занятия по личностному росту, уроки в сфере ИТ, робототехники, блогинга и журналистики.

На официальном сайте мэра Москвы отметили, что среди воспитанников центра есть и знаменитые спортсмены. Так, Александра Агафонова, посещавшая «Восточное Дегунино» с пяти лет, является членом паралимпийской сборной России по плаванию и имеет звание мастера спорта международного класса.

В столице четвертый год проходит конкурс грантов «Москва — добрый город», организованный городским департаментом труда и соцзащиты населения. Ежегодно победителями конкурса становятся более 100 НКО. «Вечерняя Москва» попросила директоров трех организаций — победителей конкурса рассказать, как в партнерстве с городом они помогают москвичам справляться с трудными жизненными ситуациями.