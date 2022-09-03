Медведев назвал ядерный арсенал лучшей гарантией сохранения великой России

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Наличие ядерного арсенала является лучшей гарантией сохранения великой России. Об этом сообщил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев на фоне похорон первого президента СССР Михаила Горбачева в субботу, 3 сентября.

По его словам, после развала СССР новому руководству «хватило ума» сохранить ядерный арсенал Советского Союза, так как последствия «раздербанивания» оружия массового поражения могли быть губительными не только для России, но и для всего мира.

— Весь стратегический ядерный арсенал тогда остался в нашей стране. И поддерживается нами на очень высоком уровне. И это лучшая гарантия сохранения великой России, — написал зампред Совбеза в своем Telegram-канале.

Военный эксперт Игорь Коротченко в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, при каких условиях российское государство может применить ядерное оружие.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш также заявил, что мировое сообщество обязано навсегда отказаться от испытаний ядерных вооружений. По его мнению, мир достаточно долгое время «удерживается в заложниках» ядерным оружием.